İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail Askerlerinden Baskınlar Sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlar ile dikkat çekiyor. Son 48 saat içerisinde toplamda 30 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Esirler Cemiyeti Açıklama Yaptı

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria genelinde Filistinli evlerine düzenlediği baskınların sürdüğünü bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında eski tutukluların da bulunduğu vurgulandı.

Baskınların Detayları

Baskınlar, Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Nablus, Kalkilya, Beytüllahim ve Ramallah bölgelerinde gerçekleştirildi. Açıklamalarda, İsrail askerlerinin baskın esnasında evlerde bulunan eşyalara zarar verdiği ve gözaltına alınan kişilere ve ailelerine tehditlerde bulunduğu ifade edildi.

Gözaltı Sayısındaki Artış

7 Ekim 2023 itibarıyla, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısı 11.200'ü aştı. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlaması ile birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.