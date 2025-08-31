İsrail Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Baskınlarda ev aramaları ve iddia edilen kötü muameleler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı. Haberi, Filistin resmi ajansı WAFA duyurdu.

Baskınların merkezinde Kalkilya, Beytüllahim, El Halil ve Ramallah bulunuyor. İsrail güçleri söz konusu yerleşimlerde evlerde arama yaptı ve bu operasyonlar sırasında 9 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

WAFA, baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğunu ve evlere ile bölgedeki altyapıya zarar verdiğini bildirdi.

Bölgede artan operasyonlar ve bilanço

İsrail'in Gazze Şeridine saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözleniyor.

Bu süreçte, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'in üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: WAFA