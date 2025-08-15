İsrail Batı Şeria'da 'Geri Dönüş' Sembolü Mülteci Kamplarını Yıkıyor

İsrail'in Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik yıkımı sürüyor

KAYS EBU SEMRA - İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kampları, İsrail ordusunun yaklaşık 200 gündür devam eden saldırı ve yıkımları sonucu adeta hayalet kasabalara dönüştü. Altyapı büyük ölçüde tahrip edildi, Filistinliler evlerinden zorla göç ettirildi.

Kamplarda hedef ve tahribat iddiaları

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame, İsrail'in ocak ayından beri sürdürdüğü saldırılarla kampın yapısını değiştirdiğini belirtti. Selame, 'Asıl hedef, kampları savunan direnişçi gençleri tasfiye etmek değil vatandaşları tehcir ettirmek' dedi ve ekledi: 'İsrail mülteci kamplarını tamamen yıktı. Artık bu yerlerde yaşamak zor, geriye dönmek ise çok daha zor. Bu kampların yeniden imarı yıllar sürer.'

Selame, Tulkerim ve Nur Şems kamplarında yaklaşık 2 bin konutun yıkıldığını, binlerce evin hasar gördüğünü, 25 bin Filistinlinin göç ettiğini, kampların bugün tamamen altyapısız olduğunu vurguladı. 'İletişim, elektrik, su, sanitasyon ve yollar dahil olmak üzere tamamen yeni bir altyapıya ihtiyaç var' ifadelerini kullandı.

Askeri varlık ve siyasi hedef iddiaları

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin en azından yıl sonuna kadar Batı Şeria'daki mülteci kamplarında kalacağını söylemiş, kampları 'terör yuvaları' ve İran tarafından finanse edilip silahlandırıldığı iddiasıyla nitelendirmişti. Filistinliler ise ordunun kamplardaki varlığını, mülteci dosyasını tasfiye etmeye yönelik bir planın parçası olarak değerlendiriyor.

Yeni bir oldubitti dayatılıyor

Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad eş-Şaviş ise İsrail'in kampı adeta yok ettiğini belirterek, 'Saldırıların devam etmesinin amacı, kampı yaşanamaz bir yere çevirmek ve insanları alternatif arayışlara itmek' dedi. Şaviş, yerinden edilenlerin temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu, koşulların giderek kötüleştiğini ve İsrail'in kamptaki tüm canlıları kasıtlı olarak yok ettiğini iddia etti.

Şaviş, İsrail'in kamplarda yıkılan evlerin yeniden inşasına izin vermediğini; Nur Şems'teki tüm evlerin tamamen veya kısmen yıkıldığını, yakıldığını veya tahrip edildiğini söyledi. Filistinliler, hakları üzerinde pazarlık yapılmayacağını vurguluyor.

Saldırıların seyri ve yerinden edilme rakamları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılar arttı. Gazze'de sağlanan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Cenin kenti ve mülteci kampına 'Demir Duvar' adını verdiği bir saldırı başlattı; saldırılar kısa sürede Tulkerim ve Tubas ile buradaki kampları da kapsayacak şekilde genişledi.

İsrail saldırıları nedeniyle Tulkerim ve Nur Şems kamplarından 5 binden fazla aile yerinden edildi; bölgede 400 bina tamamen yıkılırken, 2 bin 573 bina kısmi yıkıma maruz kaldı. Kampların girişleri bariyerlerle kapatılmaya devam ediyor ve iki kamp 'hayattan mahrum alana' dönüştürülüyor.

Sonuç: Kamplarda yaşanan tahribat ve zorunlu göç, sadece fiziksel altyapıyı değil, 'geri dönüş' talebinin simgesi olan mülteci kamplarının geleceğini de aşındırıyor. Yerel komite başkanları, bu şartlar altında dönüş hakkının fiilen engellendiğini ve kamp yapılamının kalıcı değişime uğratıldığını bildiriyor.