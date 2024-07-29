İsrail'de Filistinli Tutukluya Cinsel İşkence İddiaları Kriz Yaratıyor

İsrail'deki İşkence Krizi

İsrail'in güneyindeki Sde Teiman askeri üssünde, alıkonulan bir Filistinliye cinsel işkence yapmakla suçlanan 9 asker, gözaltına alındı. Olay, geniş çaplı tepkilere ve gösterilere yol açtı.

Gösteriler ve Tepkiler

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekillerinden Tally Gotliv, gözaltındaki askerlerin götürüldüğü Beit Lid askeri üssünde düzenlenen protestoya katıldı. Maskeli ve silahlı kişilerin de bulunduğu grupta sahneye çıkan Gotliv'in görüntüleri, tartışmalara neden oldu.

İsrail'de, Sde Teiman askeri üssündeki durumu ele alma çağrıları yapılırken, bazı aşırı sağcı milletvekilleri, askeri savcılığın askerleri gözaltına alma girişimine karşı çıkmış durumda. Ancak muhalefet, konunun bağımsız bir şekilde soruşturulması gerektiğine değiniyor.

Olayın Ayrıntıları

Olayın kurbanı olan Filistinli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görüntülerde, bazı askerlerin protestolara tepkisi ve gözyaşartıcı gaz kullanması da dikkat çekti. İlgili sosyal medya paylaşımlarında, bazı aşırı sağcılar askeri üssü zorla girip askerlerle arbede yaşadı.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi ve İşkenceler

Sde Teiman gözaltı merkezi, geçmişte işkence iddiaları ile sıkça gündeme gelmekte. New York Times’ın haberine göre, burada alıkonulan Gazzeli tutuklular, insanlık dışı muameleye maruz kalmakta ve kaydedilen verilere göre, günde 18 saate kadar gözleri bağlı ve kelepçeli bir şekilde tutulmakta.

Bu tür işkence iddiaları, ülkedeki insan hakları savunucularının da dikkatini çekiyor ve uluslararası arenada da kınanmakta.