İsrail'de Gazzelilere İşkence Suçlaması: 9 Asker Gözaltında

İsrail'de İşkence Skandalı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilere işkence yapmakla suçlanan 9 askerin gözaltına alındığı bildirildi. Olay, Sde Teiman gözaltı tesisinde meydana geldi.

Gözaltı Süreci ve Tepkiler

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordu polisinden bir ekip, alıkonulanlara yönelik işkence soruşturması kapsamında bazı askerleri gözaltına almak için gözaltı merkezine geldi. Burada yaşanan tartışmanın ardından 9 asker, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Aşırı Sağcı Bakanların Destek Mesajları

Olayın basına yansımasının ardından, aşırı sağcı bazı hükümet üyeleri gözaltındaki askerlere destek verdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, işkence iddialarının "utanç verici" olduğunu savunarak, destek göstermek için Sde Teiman'a gitmekte kararlı olduğunu ifade etti. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de sosyal medya aracılığıyla benzer bir destek mesajı paylaştı.

Sde Teiman Gözaltı Merkezinin Karanlık Geçmişi

Sde Teiman gözaltı merkezi, daha önceki dönemde sıkça işkencelerle gündeme gelmişti. Geçen ay New York Times’ta yayımlanan bir habere göre, burada alıkonan Gazzelilerin gün boyunca gözleri bağlı bir şekilde saatlerce oturtulduğu ve birçok kişinin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı belirtilmişti. Tutuklular, bu merkezde 3 aya kadar kalmakta ve sorgulama sırasında ağır işkencelere maruz kalmaktadır.

Serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da yaşadıkları işkenceleri kamuoyuna duyurarak yaşananlara dikkat çekmişlerdi.