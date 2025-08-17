DOLAR
İsrail'de Genel Grev: Tel Aviv'de 220 Bin Kişi Sokakta

Tel Aviv merkezli tek günlük genel greve 220 bin kişi katıldı; esir aileleri hükümetten Gazze işgalinden vazgeçip ateşkes ve esir takası talep ediyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:47
İsrail'de genel grev: Tel Aviv'de 220 bin kişi sokakta

Tek günlük genel grev kapsamında Tel Aviv başta olmak üzere kent merkezlerinde geniş çaplı protestolar düzenlendi. Eylemler, hükümetten Gazze kentini işgal kararından vazgeçmesini ve esir takası anlaşmasını imzalamasını talep ediyor.

Katılım ve polis verileri

İsrailli esir aileleri çatısı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki protestolara toplam 220 bin kişinin katıldığı belirtildi. Polis istatistiklerine göre Tel Aviv'de Rehineler Meydanı çevresinde 150 bin kişi bulunurken, Savidor Tren İstasyonu'ndan yaklaşık 70 bin gösterici meydana doğru yürüdü.

Grev nedenleri ve destekçiler

Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos tarihli Gazze kenti işgal kararı sonrası, protestocular hükümetten derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalamasını talep ediyor. Çok sayıda kamu kurumu ve siyasi yapı greve destek verdi; destekçiler arasında ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ve muhalefet partileri bulunuyor.

İsrailli esir aileleri, Gazze kentinin işgal kararına tepki olarak halka genel greve katılma çağrısında bulunmuştu. Haftanın ilk iş gününde düzenlenen eylemler, özellikle Tel Aviv'de haftalık protestoların çok üzerinde bir katılıma sahne oldu.

