İsrail'de İHA Saldırısı: 39 Yaralı

İsrail Merkezine Saldırı: 39 Yaralı

İsrail'in merkezi bölgelerinden birinde gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 39 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumu oldukça kritik. Saldırının ardından, hava savunma sistemlerinin İHA'yı tespit edememesi ve alarm sistemlerinin çalmaması dikkat çekiyor.

Açıklama ve Detaylar

Haaretz'in geçtiği habere göre, saldırı, Hayfa'nın güneyindeki Kayserya yakınlarında bulunan Binyamina bölgesine düzenlendi. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan'dan ateşlendiği iddia ediliyor. Ancak, saldırı sonrası bölgedeki askeri durum hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi.

Acil Müdahale ve Tepkiler

İsrail'in acil yardım servisi olan Kızıl Davut Yıldızı, yaralılara müdahale etmek üzere olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, çok sayıda ambulans ve helikopterin bölgeye ulaştığı görülüyor.

Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor, halkın güvenliği için önlemlerin artırılacağı bildirilmiş durumda.