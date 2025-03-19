İsrail'de Netanyahu Hükümetine Karşı Kitlesel Protestolar Başladı

Başbakan Netanyahu'ya Karşı Protestolar Büyüyor

İsrail'de on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılması kararına karşı büyük gösteriler düzenliyor.

Gösterilerin Merkezi Batı Kudüs

Protestoların odak noktası, Batı Kudüs'teki Meclis, Başbakanlık ve diğer hükümet binaların bulunduğu alan oldu. Göstericiler, sabah saatlerinde Tel Aviv-Kudüs arasında uzanan 1 numaralı otoyolu trafiğe kapatarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Ardından ise, Batı Kudüs'teki meydanda toplanan on binlerce kişi, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim çağrısı yaparak protesto gösterisi düzenledi. İsrail bayrakları ve Gazze Şeridi'ndeki esirleri sembolize eden sarı kurdeleler taşıyan göstericilere, eski Başbakan Ehud Barak ve eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon gibi tanınmış siyasetçiler de destek verdi.

Göstericilerden Sert Tepkiler

Göstericiler, Netanyahu'yu, siyasi gerekçelerle Gazze'ye saldırı başlatıp burada bulunan İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atmakla suçlayarak sloganlar attı ve çeşitli afiş ve pankartlar taşıdılar. Ayrıca, araçlarıyla protestolara katılan bazı vatandaşlar, trafikte durarak sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirdi. Bu durum, Batı Kudüs'te önemli trafik yoğunluğuna yol açtı.

Hükümetin Meşruiyeti Tartışılıyor

İsrail’nin ana muhalefet partisi Yesh Atid lideri Yair Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, halkı gösterilere katılmaya davet etti. Lapid, Netanyahu hükümetinin meşruiyetini kaybettiği ve bu yüzden sokaklara çıkma kararı aldıklarını ifade etti.

Hükümetin, Gazze Şeridi'ne karşı başlattığı saldırılar nedeniyle muhalefet partileri, başta Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması olmak üzere tartışmalı kararları eleştirdi.

Ateşkesin İhlali ve Sonuçları

Netanyahu hükümeti, 18 Mart’ta Hamas ile mevcut ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 400 kişi yaşamını yitirdi ve 500'den fazla Filistinli yaralandı. Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, hükümeti 'esirlerden vazgeçmekle' suçlayarak, savaşı yeniden başlatmanın gerekçesinin 'aldatıcı' olduğunu belirtti.

İsrail'de on binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararına karşı gösteri düzenliyor. Batı Kudüs'teki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde toplanan yüzlerce kişi, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim çağrısıyla protesto düzenledi. İsrail bayrakları, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri temsil eden sarı kurdeleler taşıyan göstericiler, hükümetin Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlatmasını protesto ederek Netanyahu'yu "siyasi gerekçelerle Gazze'ye saldırı başlatıp buradaki İsrailli esirlerin hayatını riske atmakla" suçlayan sloganlar attı, afiş ve pankartlar taşıdı.

İsrail'de on binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararına karşı gösteri düzenliyor. Batı Kudüs'teki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde toplanan yüzlerce kişi, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim çağrısıyla protesto düzenledi. İsrail bayrakları, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri temsil eden sarı kurdeleler taşıyan göstericiler, hükümetin Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlatmasını protesto ederek Netanyahu'yu "siyasi gerekçelerle Gazze'ye saldırı başlatıp buradaki İsrailli esirlerin hayatını riske atmakla" suçlayan sloganlar attı, afiş ve pankartlar taşıdı.