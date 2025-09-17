İsrail'den Göçte Artış: Geçen Yıl 79 Bin İsrailli Ülkeden Ayrıldı

İsrail Merkez İstatistik Bürosu raporuna göre geçen yıl 79 bin İsrailli ülkeyi terk etti; nüfus 10 milyon 148 bin olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:21
İsrail Merkez İstatistik Bürosu, İbrani takvimine göre yeni yıl münasebetiyle yayımladığı raporda, geçen yıl ülkeyi terk eden İsraillilerin sayısının 79 bin olduğunu bildirdi. Raporda ayrıca ülke nüfusunun 10 milyon 148 bin olarak tahmin edildiği belirtildi.

Nüfus ve demografi

Bunun 7 milyon 758 bininin (yüzde 78,5'inin) Yahudi, 2 milyon 130 bininin (yüzde 21,5'inin) Arap olduğu kaydedildi. Raporda, 1967'deki işgalin ardından 1980'de ilhak ettiği Doğu Kudüs'te yaşayan 400 bin Filistinlinin de bu sayının içinde olduğu aktarıldı.

İbrani takvimine göre son bir yılda İsrail nüfusunun 101 bin kişi arttığı kaydedildi.

Doğum, ölüm ve göç hareketleri

İsrail'de 2024 yılında 179 bin bebeğin dünyaya geldiği, yaklaşık 50 bin kişinin ise öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu süre zarfında İsrail'e 25 bin yeni göçmenin geldiği belirtilen raporda, "İsrail'den göç eden 21 bin kişi geri döndü. Bu sürede İsrailli 79 bin kişi de ülkeden ayrıldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, 2023 yılında 55 bin 300 İsrailli ülkeyi terk etmişti.

