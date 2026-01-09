İzmir'de 11. Yargı Paketi: bin 667 Hükümlü İnfaz İndirimiyle Yararlandı

İzmir'de 11. Yargı Paketi uygulaması: bin 667 hükümlü yararlandı

Toplantı ve açıklamalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada, 11. Yargı Paketi uygulamasına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Toplantı, İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri'nde ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa; İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak de katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sansak, paketten yararlananların durumuna ilişkin detayları aktardı.

İnfaz düzenlemesinin rakamları

Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, İzmir genelindeki infaz sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

Kapalıdan açığa geçiş: 349 hükümlü, kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına nakledildi.

Denetimli serbestlik ve tahliyeler: bin 318 hükümlü, açık ceza infaz kurumundan denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

Toplamda ise, bin 667 hükümlünün 11. Yargı Paketi kapsamındaki infaz indiriminden yararlandığı açıklandı.

Adli çalışmalar ve şeffaflık vurgusu

Soru-cevap bölümünde, infaz düzenlemelerinin yanı sıra İzmir genelinde yürütülen operasyonlar ve güncel hukuki süreçler de ele alındı. Başsavcı Ali Yeldan, yargı süreçlerinin şeffaflığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde medyanın rolüne dikkat çekti.

Programın sonunda Başsavcı Ali Yeldan, basın mensuplarının gününü tek tek kutladı ve buluşma hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALİ YELDAN’IN 10 OCAK DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ VESİLESİYLE DÜZENLEDİĞİ BULUŞMADA, 11. YARGI PAKETİ KAPSAMINDA İZMİR’DE ŞU ANA KADAR BİN 667 HÜKÜMLÜNÜN İNFAZ İNDİRİMİNDEN YARARLANDIĞI AÇIKLANDI.