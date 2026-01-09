İzmir'de 11. Yargı Paketi: bin 667 Hükümlü İnfaz İndirimiyle Yararlandı

İzmir'de 11. Yargı Paketi kapsamında bin 667 hükümlü infaz indiriminden yararlandı; 349 açık cezaevine, bin 318 denetimli serbestlikle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:41
İzmir'de 11. Yargı Paketi uygulaması: bin 667 hükümlü yararlandı

Toplantı ve açıklamalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada, 11. Yargı Paketi uygulamasına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Toplantı, İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri'nde ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa; İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak de katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sansak, paketten yararlananların durumuna ilişkin detayları aktardı.

İnfaz düzenlemesinin rakamları

Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, İzmir genelindeki infaz sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

Kapalıdan açığa geçiş: 349 hükümlü, kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına nakledildi.

Denetimli serbestlik ve tahliyeler: bin 318 hükümlü, açık ceza infaz kurumundan denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

Toplamda ise, bin 667 hükümlünün 11. Yargı Paketi kapsamındaki infaz indiriminden yararlandığı açıklandı.

Adli çalışmalar ve şeffaflık vurgusu

Soru-cevap bölümünde, infaz düzenlemelerinin yanı sıra İzmir genelinde yürütülen operasyonlar ve güncel hukuki süreçler de ele alındı. Başsavcı Ali Yeldan, yargı süreçlerinin şeffaflığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde medyanın rolüne dikkat çekti.

Programın sonunda Başsavcı Ali Yeldan, basın mensuplarının gününü tek tek kutladı ve buluşma hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

