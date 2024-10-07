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İsrail Ekonomisi, Gazze'deki Soykırımın Etkilerini Yaşıyor

İsrail'in Gazze'de süren çatışmaları ekonomiye olumsuz yansırken, kredi notları da düşürüldü.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:58
İsrail Ekonomisi, Gazze'deki Soykırımın Etkilerini Yaşıyor

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor

MUHAMMED HABİSA - İsrail'in Gazze Şeridi'nde 1 yıldır devam eden çatışmalar ve saldırılar, kendi ekonomisini olumsuz şekilde etkiliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ve Standard & Poor's, İsrail'in kredi notunu düşürdü.

Turizmde Tarihi Düşüş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ve Lübnan’a yönelik silahlı saldırıların ülkenin varlığı için bir savaş olduğunu iddia etse de, istatistikler bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, 2024 yılında İsrail’e gelen turist sayısında, 2023’ün aynı dönemine göre %75 oranında bir düşüş yaşandı. 2023'te 2 milyon olan turist sayısı, 500 bin kişiye geriledi.

Otel Krizi ve Sigorta Sorunları

Filistin İsrail Araştırmaları Merkezi'ne (Ehli) göre, İsrail'deki otellerin %10'u 2025 yılına kadar kapanma hazırlıkları yapıyor. Durum o kadar kötüleşti ki, uluslararası sigorta şirketleri, İsrail’e seyahat edeceklere poliçe satmayı reddediyor.

Enflasyon ve Emlak Krizi

Son aylarda, İsrail'de yıllık enflasyon %3'ün altında kalmasının ardından yeniden yükselmeye başladı. Özellikle gıda ve konut fiyatları artış gösterdi. Ağustos’ta taze sebze fiyatları %13.2, ulaştırma fiyatları %2.8 oranında arttı. Ayrıca, konut fiyatları %0.9 oranında yükseldi.

Kredi Notu Düşüşü

Moody's, Eylül ayında İsrail’in kredi notunu "A2"’den "Baa1"’e indirirken, görünümünü de negatif olarak belirledi. Bunun sebebi, jeopolitik risklerin yükselmesi olarak gösterildi. Standard & Poor's da benzer şekilde İsrail’in uzun vadeli kredi notunu "A+"dan "A"ya düşürdü ve görünümünü negatife çevirdi.

Bütün bunlar, Gazze'deki süregelmeye devam eden çatışmalara bağlı olarak ekonomideki zor günlerin devam ettiğini gösteriyor.

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