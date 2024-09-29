İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'den Lübnan'la Gaz Anlaşmasına Eleştiri

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'den Açıklamalar

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Lübnan ile imzalanan gaz anlaşması hakkında sert eleştirilerde bulundu. Cohen, bu anlaşmanın başından beri bir hata olduğunu belirtti ve iptal süreci için çalışmalar yaptığını açıkladı.

Skandal Nitelendirmesi

Cohen, İsrail ordusuna ait radyoya yaptığı açıklamalarda, 2022 yılında imzalanan bu gaz anlaşmasını "skandal" olarak nitelendirerek, "Lübnan ile imzalanan bu anlaşmanın iptali için bir yol arıyorum," ifadesini kullandı. Eski hükümet dönemine de değinen Cohen, Naftali Bennett ve Yair Lapid ortaklığındaki hükümetin döneminde bu hatanın yapıldığını iddia etti.

Deniz Sınırı Anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik bir deniz alanı ile ilgili anlaşmazlık söz konusu. Her iki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığı üzerinde hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine girdiği beş bloktan üçünün kendi kıta sahanlığında yer aldığını vurgularken, Lübnan tarafı tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Uzun Süren Müzakereler

ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, İsrail’in Kariş Gaz Sahası’ndaki gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamladığını duyurmasının ardından hız kazanmıştı. Yaklaşık iki yıl süren yoğun müzakereler sonucunda 27 Ekim 2022 tarihinde Lübnan ile İsrail arasında bir deniz sınırı anlaşması imzalanmıştı.