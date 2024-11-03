DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.321.181,41 2,65%

İsrail, Filistinli Kadın Tutuklulara Temel İhtiyaçları Sağlamıyor

İsrail hapishanelerinde kadın tutukluların insan hakları ihlalleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 18:10
İsrail, Filistinli Kadın Tutuklulara Temel İhtiyaçları Sağlamıyor

İsrail'in Hapishanelerdeki İhlalleri

İsrail Hapishaneler İdaresi, Filistinli kadın tutukluları temel insani ihtiyaçlardan yoksun bırakıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, yaptığı yazılı açıklamada, avukatlarının sayıları 95'i bulan kadın tutuklulardan bazılarının ziyaret ettiğini bildirdi.

İnsan Hakları İhlalleri

Açıklamada, kadın tutukluların avukatlarına hapishanelerde karşılaştıkları durumu anlattıkları belirtildi. Hapishane idaresinin, kadınları yiyecek, giyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktığı; dış dünyadan tamamen izole ettikleri; ayrıca çıplak arama yaparak fiziksel baskı uyguladıkları ifade edildi.

Gözaltı Sayıları ve Zorla Tutma

Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden sonra gözaltına alınan kadınların çoğunluğu hakkında idari tutukluluk kararı verildiği ve o tarihten bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da gözaltına alınanların toplam sayısının 11.500'ü geçtiği aktarıldı.

7 Ekim sonrası, İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltı uygulamalarında önemli bir artış yaşandığı görülüyor. Bu dönemde hapishaneler ve gözaltı merkezlerinde yaşanan insanlık dışı muameleler de dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı' Gerçekleşti
2
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Dramatic Beraberlik
3
İsrail, Filistinli Kadın Tutuklulara Temel İhtiyaçları Sağlamıyor
4
İzmir-2024 Tatbikatı Gerçekleşti
5
İzmir'de Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu
6
Bursa Deniz Otobüsleri Seferleri İptal Edildi
7
İzmir'de Taksi İçinde Bıçaklama Olayı: 6 Zanlı Tutuklandı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor