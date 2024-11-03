İsrail, Filistinli Kadın Tutuklulara Temel İhtiyaçları Sağlamıyor

İsrail'in Hapishanelerdeki İhlalleri

İsrail Hapishaneler İdaresi, Filistinli kadın tutukluları temel insani ihtiyaçlardan yoksun bırakıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, yaptığı yazılı açıklamada, avukatlarının sayıları 95'i bulan kadın tutuklulardan bazılarının ziyaret ettiğini bildirdi.

İnsan Hakları İhlalleri

Açıklamada, kadın tutukluların avukatlarına hapishanelerde karşılaştıkları durumu anlattıkları belirtildi. Hapishane idaresinin, kadınları yiyecek, giyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktığı; dış dünyadan tamamen izole ettikleri; ayrıca çıplak arama yaparak fiziksel baskı uyguladıkları ifade edildi.

Gözaltı Sayıları ve Zorla Tutma

Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden sonra gözaltına alınan kadınların çoğunluğu hakkında idari tutukluluk kararı verildiği ve o tarihten bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da gözaltına alınanların toplam sayısının 11.500'ü geçtiği aktarıldı.

7 Ekim sonrası, İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltı uygulamalarında önemli bir artış yaşandığı görülüyor. Bu dönemde hapishaneler ve gözaltı merkezlerinde yaşanan insanlık dışı muameleler de dikkat çekiyor.