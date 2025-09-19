İsrail, Gazze'de Aylardır Tutulan 9 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'nden aylardır insanlık dışı koşullarda tutulan 9 Filistinliyi Kisufim geçidinde serbest bıraktı; yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:40
Serbest bırakılma ve hastaneye sevk

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve aylardır insanlık dışı şartlarda tuttuğu 9 Filistinliyi serbest bıraktı. Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, söz konusu kişiler, güneydeki Han Yunus kentinin doğusundaki "Kisufim" geçidinde salıverildikten sonra hastaneye getirildi.

Serbest bırakılan bazı Filistinlilerin aylardır tutuklu olmaları nedeniyle bitkin ve yorgun olduğu gözlendi. İsrail tarafından salıverilen kişiler, genellikle Gazze’deki hastanelere ulaştırılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi araçları tarafından teslim alınıyor.

Alıkoyma koşulları ve iddialar

Alıkonuldukları süre boyunca bu kişilerin durumları hakkında bilgi alınamamış; ancak daha önce serbest bırakılanların ifadelerine göre, İsrail hapishanelerinde kötü beslenme ve ağır fiziksel işkenceler yaşandığı öne sürüldü. Serbest kalanların ifadelerinde, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde en temel insan haklarına dahi saygı gösterilmediği kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in kara saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze’den binlerce kişiyi alıkoyduğunu; bu kişiler arasında kadınlar, çocuklar, sivil savunma ve sağlık personelinin de bulunduğunu, ayrıca bu kişilerin akıbetinin gizlendiğini ve ağır koşullarda tutulduğunu vurgulamıştı. Açıklamada, İsrail’in alıkoyma adımlarıyla Filistinlilere "maksimum zarar vermeyi amaçlayan dehşet verici tutuklama koşulları" uyguladığı kaydedildi.

Metinde yer alan diğer iddialara göre, İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi’nde öldürme, açlıkla cezalandırma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemleri içeren bir soykırım yürütüyor. Haberde Tel Aviv yönetiminin uluslararası çağrıları ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarını durdurma yönündeki talepleri hiçe saydığı ifade ediliyor.

