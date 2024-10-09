DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,52 0,4%
ALTIN
2.879,77 0,16%
BITCOIN
2.122.695,32 0,53%

İsrail, Gazze'de Saldırılarını Yoğunlaştırdı: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarında 13 Filistinli yaşamını yitirdi. Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik bombalamalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:51
İsrail, Gazze'de Saldırılarını Yoğunlaştırdı: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Son Salvo

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını artırdı. Son saldırılarda toplamda 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Er-Rafii Okulu'na Yapılan Saldırı

Sağlık kaynaklarına göre, İsrail ordusunun hedef aldığı Er-Rafii Okulu'ndaki bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılar ise Kemal Advan ve Endonezya hastanelerine sevk edildi.

Cibaliya Kampı'nda Ek Saldırılar

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında, İsrail askerlerinin sivillere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ayrıca, el-Fahura bölgesinde gerçekleştirilen bombardıman sonucunda 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yaralıların Durumu ve Hastane Hedefleri

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırılarda 18 yaralının hastaneye getirildiği belirtildi. İlerleyen günlerde baskı arttıkça, İsrail ordusunun sağlık tesislerini hedef aldığı bildiriliyor.

Ateşkes Çağrıları ve Filistinli Sivil Direnişi

İsrail ordusu, bölgede yer alan Filistinlilere towards uyum sağlamaları için tahliye çağrısında bulunuyor. Ancak, 14 Ekim 2023 tarihinden bu yana, bölgedekiler evlerini terk etmeyi reddediyor.

İnsani Kriz ve Sivil Kayıplar

Filistin Sağlık Bakanlığı, son günlerde Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istemesi üzerine, “ölüm, yıkım ve tutuklama” tehdidinde bulundu. 7 Ekim tarihinden bu yana yapılan saldırılarda 42 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Birçok kişi, sivil altyapı hedef alınarak yerlerinden edildi. Enkaz altında hala pek çok insanın bulunduğu tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunanistan'da Doktorlar İstifa Etti: Personel Yetersizliği Krizi
2
Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı
3
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Domuz Eti Açıklaması
4
Beşiktaş'ta Kediyi Pencereden Attığı İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıla Kadar Hapis İstemi
5
Erzurum'da 6-8 Ekim Olaylarına Yönelik Operasyon: 25 Şüpheli Yakalandı
6
Mozambik'te Genel Seçimler İçin Heyecan Başladı
7
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak