İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Son Salvo

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını artırdı. Son saldırılarda toplamda 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Er-Rafii Okulu'na Yapılan Saldırı

Sağlık kaynaklarına göre, İsrail ordusunun hedef aldığı Er-Rafii Okulu'ndaki bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılar ise Kemal Advan ve Endonezya hastanelerine sevk edildi.

Cibaliya Kampı'nda Ek Saldırılar

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında, İsrail askerlerinin sivillere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ayrıca, el-Fahura bölgesinde gerçekleştirilen bombardıman sonucunda 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yaralıların Durumu ve Hastane Hedefleri

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırılarda 18 yaralının hastaneye getirildiği belirtildi. İlerleyen günlerde baskı arttıkça, İsrail ordusunun sağlık tesislerini hedef aldığı bildiriliyor.

Ateşkes Çağrıları ve Filistinli Sivil Direnişi

İsrail ordusu, bölgede yer alan Filistinlilere towards uyum sağlamaları için tahliye çağrısında bulunuyor. Ancak, 14 Ekim 2023 tarihinden bu yana, bölgedekiler evlerini terk etmeyi reddediyor.

İnsani Kriz ve Sivil Kayıplar

Filistin Sağlık Bakanlığı, son günlerde Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istemesi üzerine, “ölüm, yıkım ve tutuklama” tehdidinde bulundu. 7 Ekim tarihinden bu yana yapılan saldırılarda 42 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Birçok kişi, sivil altyapı hedef alınarak yerlerinden edildi. Enkaz altında hala pek çok insanın bulunduğu tahmin ediliyor.