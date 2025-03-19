İsrail Gazze'de Sivil Savunma Personelini Hedef Aldı: 103 Ölü

İsrail'in Gazze'nin güneyinde düzenlediği saldırılarda sivil savunma personeli Ahmed Muhammed Hattab hayatını kaybetti, ölü sayısı 103'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:34
İsrail Gazze'de Sivil Savunma Personelini Hedef Aldı: 103 Ölü

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda sivil savunma personeli ölümlerine devam ediyor. En son, Gazze'nin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda, sivil savunma personeli Ahmed Muhammed Hattab yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Cumartesi sabahı Hattab ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında, sivil savunma personelinin yanı sıra toplamda 4 Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişi yaralandığını duyurdu. Bu saldırıyla birlikte, İsrail'in saldırılarının başladığı tarihten itibaren ölen sivil savunma personeli sayısının 103'e ulaştığı bildirildi.

Ateşkesi bozan harekât

İsrail ordusunun, 19 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik şiddetli saldırıları yeniden başlattığı belirtildi. 18 Mart tarihinde yapılan hava saldırılarında çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 400 kişi hayatını kaybederken, 500'ün üzerinde Filistinli de yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından verilen talimatlarla başlatıldığını açıkladı. Netanyahu hükümeti, Hamas'a karşı artan askeri gücü kullanarak hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ve Ailelerin Tepkileri

Hamas, İsrail'in ateşkese uymadığını ve Gazze'deki Filistin halkına karşı yeniden soykırım uyguladığını açıkladı. Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi ihlal eden Netanyahu hükümetini “esirlerden vazgeçmekle” suçlayarak, savaşı yeniden başlatmalarının aldatmaca olduğunu ifade etti.

Öte yandan, İsrail'deki muhalefet partileri de Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alma gibi tartışmalı hamlelerinin gölgesinde, saldırıların yeniden başladığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Devlet Sırlarını Satan Mühendise İdam Cezası
2
Gazze Hükümeti: İsrail, BM Ekiplerine Yönelik Saldırıyla Korkunç Bir Suç İşledi
3
İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze Saldırılarıyla İlgili Derin Endişelerini Dile Getirdi
4
Tekirdağ'da Lodos Deniz Ulaşımını Aksatıyor
5
İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Noktalar İnşa Etmeye Devam Ediyor
6
Nazilli'de Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiyeci İçin Sınıfta Duygu Dolu Anma
7
Tulkerim'de İsrail'in Yıkımına Dair Felaket Tablosu

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL