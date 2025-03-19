İsrail Gazze'de Sivil Savunma Personelini Hedef Aldı: 103 Ölü

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda sivil savunma personeli ölümlerine devam ediyor. En son, Gazze'nin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda, sivil savunma personeli Ahmed Muhammed Hattab yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Cumartesi sabahı Hattab ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında, sivil savunma personelinin yanı sıra toplamda 4 Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişi yaralandığını duyurdu. Bu saldırıyla birlikte, İsrail'in saldırılarının başladığı tarihten itibaren ölen sivil savunma personeli sayısının 103'e ulaştığı bildirildi.

Ateşkesi bozan harekât

İsrail ordusunun, 19 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik şiddetli saldırıları yeniden başlattığı belirtildi. 18 Mart tarihinde yapılan hava saldırılarında çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 400 kişi hayatını kaybederken, 500'ün üzerinde Filistinli de yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından verilen talimatlarla başlatıldığını açıkladı. Netanyahu hükümeti, Hamas'a karşı artan askeri gücü kullanarak hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ve Ailelerin Tepkileri

Hamas, İsrail'in ateşkese uymadığını ve Gazze'deki Filistin halkına karşı yeniden soykırım uyguladığını açıkladı. Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi ihlal eden Netanyahu hükümetini “esirlerden vazgeçmekle” suçlayarak, savaşı yeniden başlatmalarının aldatmaca olduğunu ifade etti.

Öte yandan, İsrail'deki muhalefet partileri de Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alma gibi tartışmalı hamlelerinin gölgesinde, saldırıların yeniden başladığını vurguladı.