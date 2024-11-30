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İsrail, Gazze Saldırıları Nedeniyle Eşi Benzeri Görülmemiş Uluslararası İzolasyona Maruz Kalıyor

İsrail, Gazze'deki saldırıları nedeniyle uluslararası alanda ciddi bir izolasyon yaşamaktadır. Ekonomi, turizm ve sanayi üzerindeki etkileri artıyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 00:53
İsrail, Gazze Saldırıları Nedeniyle Eşi Benzeri Görülmemiş Uluslararası İzolasyona Maruz Kalıyor

İsrail'in Gazze İle İlgili Kriz ve İzolasyonu

İsrail, 14 aydır Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle uluslararası alanda "eşi benzeri görülmemiş bir izolasyon" ile karşı karşıya kaldığını belirtiyor. İsrail ekonomi gazetesi Calcalist'te yer alan habere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılara uluslararası kamuoyunun tepkisi, sanayi, havacılık, turizm ve spor sektörlerinde ciddi yansımalar yaratmakta.

Uluslararası Tepki ve Boykotlar

Haber, yabancı hava yolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarını askıya alması, silah satışlarını durduran hükümetler ve uluslararası altyapı şirketlerinin projelerden çekilmesi gibi birçok boykotun giderek sıkılaştığını vurguluyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarma kararı, İsrail'deki yabancı yatırımlar açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Sektörel Etkiler ve Turizm Krizi

Calcalist'in verdiği bilgilere göre, İsrail'de 7 Ekim 2023 öncesinde 66 hava yolu şirketi faaliyet gösterirken, şimdi yalnızca 20 hava yolu firması hizmet vermekte. Yurt içi turizm büyük bir darbe alırken, yabancı turist akışında da yüzde 79'luk bir azalma gözlemleniyor. Otelciler Birliği, ülkede 90 otelin kapandığını duyurdu.

Spor ve Sanayi Üzerindeki Olumsuz Etkiler

Öte yandan, İsrail Üreticiler Birliği Başkanı Ron Tomer, UCM'nin kararının sanayiyi olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Tomer, "İsrail'in Gazze'deki insani durumu ve savaş suçları, yabancı iş birliklerini sorgulatıyor" dedi. Ayrıca, spor alanında da zorluklar yaşanıyor; yurt dışındaki müsabakalara ev sahipliği yapmak zorunda kalan klüpler, yabancı oyuncularla sözleşme yapmakta güçlük çekiyor.

Sonuç olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, uluslararası düzeyde yalnızlaşma sürecini hızlandırarak ciddi sosyal ve ekonomik sonuçlar doğuruyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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