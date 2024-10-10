İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı Ziyaret Etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'ın güneyindeki işgal altında olan bölgeyi ziyaret etti. Ziyaret, bir kara saldırısının ardından gerçekleşti.

Askerlerle Buluşma ve Durum Değerlendirmesi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamalara göre, Halevi burada İsrail'in iç istihbarat teşkilatı başkanı Ronen Bar ve Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin ile birlikte, askerlerle bir araya gelerek bölgedeki durum hakkında değerlendirme yaptı.

Hizbullah Hedef Alındı

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.