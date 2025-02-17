İsrail Güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı: Olayların Ardındaki Artan Gerilim

İsrail askerleri, Batı Şeria'da çocuklar da dahil 25 Filistinliyi gözaltına aldı. 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltılar ve ölümler arttı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:46
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı: Olayların Ardındaki Artan Gerilim

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında aralarında çocukların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu gelişme, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Gözaltılar özellikle Batı Şeria'nın El Halil ve Ramallah kentlerinde yoğunlaşırken, baskınlar sırasında eski tutukluların da hedef alındığı belirtildi. Bu durum, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırının ardından artan gerginliği bir kez daha ortaya koyuyor.

Son bir haftada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanan olaylarda, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında en az 167'si çocuk olmak üzere 916 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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