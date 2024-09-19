İsrail Güçleri Batı Şeria'da Üç Yapıyı Yıktı

İsrail Ordusundan Yıkım Harekatı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde, Filistinlilere ait toplam üç yapıyı yıktı. Yıkılan yapılar arasında bir konut ile tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde kullanılan iki inşaat bulunuyor.

Filistinli Yetkililerin Açıklamaları

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu özellikle Ava beldesinde yıkım işlemleri gerçekleştirdi. Yerle bir edilen yapılar arasında, yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanıyla küçükbaş hayvanların ve tarım aletlerinin saklandığı bir bina da yer aldı.

Yıkılan Yapılar ve İlgili Bilgiler

Yıkımlar sırasında 50 metrekarelik iki tarım barakası ile Sari İsa es-Suveyti'ye ait inşaat halindeki bir yapının da hedef alındığı belirtildi. Yerel sakinlerden Muhammed Musa es-Suveyti, yıkılan evin 170 metrekare olduğunu ifade etti.

Son Yıkımlar ve Genel Durum

İsrail'in geçtiğimiz ay boyunca 36'sı konut olmak üzere toplam 78 yapıyı yıktığı bilgisi, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verileriyle kaydedildi. Yıkımlar, Kudüs, El Halil, Ramallah, Nablus, Cenin, Beytüllahim, Tubas ve Tulkerm gibi farklı bölgelerde gerçekleşti.

Bugünlerde, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlatılan saldırılardan bu yana Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. İsrail makamları, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde 74 yapı için yıkım kararı aldıklarını duyurdu.