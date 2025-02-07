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İsrail Güçleri Cenin'de 3 Filistinli Genci Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Cenin'de 3 Filistinli genci gözaltına aldı. Darbetme detayları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:21
İsrail Güçleri Cenin'de 3 Filistinli Genci Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Cenin'de Gözaltı Operasyonu Gerçekleştirdi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde üç Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi. Olay, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından yürütülen bir operasyon sırasında gerçekleşti.

Görgü Tanıklarından Korkunç İfadeler

Görgü tanıkları, AA muhabirine verdikleri demeçte, İsrail güçlerinin, Filistinli 3 gencin bulunduğu aracı Cenin'deki El-Hasnavi Kavşağı yakınlarında durdurduğunu aktardı. Tanıklar, İsrail güçlerinin zorla araçtan çıkardıkları bireylere tüfek dipçikleriyle saldırdığını ve onları yere yatırarak gözaltına aldıklarını belirtti.

Olay, bölgede artan gerilim ve uluslararası gözlemcilerin endişelerini bir kez daha gündeme getirirken, gözaltına alınan gençlerin akıbeti merak konusu oldu.

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