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İsrail Güçleri Gazze'de Saldırılarını Sürdürüyor: 57 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 57 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 03:01
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 03:01
İsrail Güçleri Gazze'de Saldırılarını Sürdürüyor: 57 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

Dün sabah saatlerinden itibaren İsrail, Gazze Şeridi'nin birçok noktasına hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, bölgede gerçekleşen saldırılar neticesinde 57 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılardan Etkilenen Yerler

Basal'ın verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarında toplamda 15 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze ilinde gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 2 kişinin öldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta bölümündeki Deyr el-Belah bölgesinde ise birçok hava saldırısı düzenlendi ve burada 29 kişi can verdi. Güneydeki Refah kentinde de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yaralı Sayısı Arttı

Bu hava saldırıları sırasında çok sayıda kişi de yaralanırken, bölgedeki gidişat endişe verici bir hal alıyor.

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