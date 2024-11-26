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İsrail Güvenlik Kabinesi Lübnan'da Ateşkes Görüşmeleri İçin Toplandı

İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da muhtemel ateşkesi görüşmek üzere toplandı. Karar, ABD'nin önerileri çerçevesinde alınacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:34
İsrail Güvenlik Kabinesi Lübnan'da Ateşkes Görüşmeleri İçin Toplandı

İsrail Güvenlik Kabinesi Ateşkes Görüşmeleri İçin Bir Araya Geldi

İsrail güvenlik kabinesinin, Lübnan'da muhtemel bir ateşkesi görüşmek amacıyla toplandığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, güvenlik kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de bir araya geldi.

Ateşkes Tasarısı Oylanacak

Görüşmede, kabine üyelerinin Lübnan'da ateşkes için ABD'nin önerdiği tasarıyı oylayacağı ifade edildi. Toplantıda bazı aşırı sağcı bakanların itirazlarına rağmen ateşkes tasarısının onaylanmasının beklendiği kaydedildi.

Önemli Ziyaretler ve Açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti. Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

İsrail'den İyi Haberler

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan’da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına yakın olduklarını belirtti. Diğer taraftan, Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00’da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

Ateşkes Tarihi

Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah itibarıyla yürürlüğe gireceği öne sürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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