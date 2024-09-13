İsrail Halkı Ulusal Birlik Hükümeti İstiyor

İsrail'de yapılan anket, halkın büyük çoğunluğunun ulusal birlik hükümeti kurulmasını desteklediğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:00
İsrail Halkı Ulusal Birlik Hükümeti İstiyor

İsrail'de Halkın Tercihleri

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, İsrail'deki vatandaşların %56'sı, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin geri getirilmesi ve Meclis seçimlerinin tarihinin belirlenmesi amacıyla bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını istiyor.

Yapılan Araştırmanın Detayları

İsrail merkezli Maariv gazetesinin yayınladığı, Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan ankette 503 kişiyle görüşüldü. Katılımcıların %22'si bu yaklaşımı desteklemezken, %22'lik bir kesim ise herhangi bir görüş belirtmedi.

Seçim Sonuçlarına İlişkin Öngörüler

Ankete katılanlara yöneltilen 'Bugün seçim olsa sonuç ne olur?' sorusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un Meclis'te 24 sandalye kazanabileceğini öngörüyor. Bu sonuç, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana elde ettiği en yüksek başarı olarak kaydedildi.

Likud'un ardından, muhalefet lideri Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi 21, Yair Lapid'in liderliğindeki Gelecek Var Partisi 15 ve Avigdor Lieberman'ın Evimiz İsrail Partisi 14 sandalye alması bekleniyor.

Hükümetin Geleceği

Mecliste, hükümet kurulması için gereken 61 sandalyeyi kazanma hedefi tamamlanamadığı takdirde, Netanyahu'yu destekleyen kesimin 53, muhalefetin 58 ve Arap meclis üyelerinin 9 sandalye alması muhtemel görünüyor.

İlgili Liderlerin Değerlendirilmesi

Ankette hükümet liderliği için en uygun isimler arasında %41 ile Netanyahu ve %40 ile Gantz öne çıkarken, Lapid ile Netanyahu arasında yapılan karşılaştırmada ise katılımcıların %47'si Netanyahu’yu, %34'ü Lapid'i daha uygun buldu.

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