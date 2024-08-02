İsrail Hapishanelerinde Yaşanan İnsanlık Dramı: Filistinli Mühendis Fethi Abdulal

İsrail'in Alıkoyduğu Filistinli Mühendisten Korkutucu Yalnızlık

Filistinli mühendis Fethi Abdulal, 7 aylık zor bir sürecin ardından serbest bırakıldığı gün, ciddi zihinsel sorunlarla baş başa kalmıştır. Sağlıklı bir şekilde Gazze Şeridi'nden gözaltına alınan Abdulal, alıkonulduğu süre zarfında maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel işkencelerin izlerini taşımaktadır.Amca İyad Abdulal, Fethi'nin durumunu anlattı:

“Serbest bırakıldığında vücudunda çürükler ve yara izleri vardı; burnu kırılmıştı. 25 Temmuz'da serbest bırakıldığı sırada çok zayıflamıştı.”

Sde Teiman Askeri Üssü'ndeki İnsanlık Dışı Uygulamalar

İsrail'in Sde Teiman Askeri Üssü, gözaltına alınan Filistinlilere yönelik işkence iddialarıyla gündemden düşmüyor. Abdulal'ın vücudunda kalan izler, orada yaşanan kötü şartların bir göstergesi.

Aile ve Sosyal Etkiler

Abdulal, zorlu koşullardan sonra, ailesinin yanında Gazze'nin güneyinde bir çadırda kalmakta ve iletişim zorluğu yaşamaktadır. Amcası İyad, yeğeninin gencin geleceği parlak olan bir elektrik mühendisi olduğunu belirtiyor.Bera, Fethi'nin durumu hakkında bilgi veriyor:

“İlk gördüğümüzde durumunun iyi olmadığını fark ettik. Hezeyanlar geçiriyor ve çocuk gibi davranıyordu.”

İnsan Hakları İhlalleri ve Gelecek Kaygıları

İnsan hakları örgütleri, İsrail'in gözaltı merkezlerinde bulunan Filistinlilerin cinsel taciz ve işkenceye maruz kaldığını bildirmekte. Abdulal'ın özgürlüğüne kavuşturulmuş olması ailenin sevincine neden olsa da, yaşanan travmanın izleri hala silinmemiş durumda.

Fethi'nin aile üyeleri, onun sağlık ve psikolojik sorunlarına çözüm bulmaya çalışırken, yaşananların tekrarını önlemek için dünya kamuoyunun dikkate alması gerektiğini vurguluyor.