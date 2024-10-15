İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdüğünü Açıkladı

Hizbullah Komutanı Hıdır el-Abid Behce'nin Ölümü

İsrail askeri kaynaklarından gelen son bilgilere göre, Lübnan'daki Hizbullah’ın insansız hava araçları (İHA) ile yürütülen operasyonlarından sorumlu komutanlarından biri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, birkaç gün önce gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından Hıdır el-Abid Behce isimli komutanın öldüğünü açıkladı.

Açıklama ve Aksiyonlar

İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, Behce'nin liderlik yaptığı birimin, İsrail ordusuna yönelik sayısız hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Bu çerçevede, Hizbullah’ın hava unsurlarına yönelik operasyonların devam edeceği vurgulandı. Ancak Hizbullah cephesinden konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hizbullah'ın Saldırısında Can Kaybı

Öte yandan, İsrail ordusu, 13 Ekim tarihinde Hizbullah tarafından düzenlenen bir İHA saldırısında 4 askerinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere toplamda 58 askerin yaralandığını duyurmuştu. Hizbullah da yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak amacıyla ve Beyrut’taki saldırılara karşılık vermek için Hayfa'nın güneyindeki bir eğitim üssüne İHA ile saldırı düzenlediklerini ifade etmişti.