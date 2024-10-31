İsrail İçişleri Bakanlığı'ndan Haaretz Gazetesine Yaptırım

İsrailli Haaretz Gazetesi Sahibi Gündem Yarattı

İsrailli Haaretz gazetesinin sahibi Amos Schocken, Londra'daki bir konferansta yaptığı konuşmada Netanyahu hükümetini eleştirerek "Filistinli özgürlük savaşçıları" ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından, İsrail İçişleri Bakanlığı, Haaretz gazetesiyle olan ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Haaretz ile tüm faaliyetlerin ve işbirliğinin bir sonrakine kadar askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, Schocken'in, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de "ikinci Nekbe" yaşattığına dair görüşleri ve "Filistinli özgürlük savaşçıları" ifadesinin kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Schocken'in Konferanstaki Açıklamaları

27 Ekim'de Londra'da düzenlenen konferansta konuşan Schocken, Netanyahu hükümetinin, "İsrail'in terörist olarak adlandırdığı Filistinli özgürlük savaşçılarına karşı savaşırken (yasa dışı) yerleşimleri savunmanın her iki tarafa da maliyetini göz ardı ettiğini" dile getirdi.

Schocken, konuşmasında, "Şu anda işgal altındaki topraklarda ve Gazze'nin bir kısmında yaşananlar bir anlamda ikinci bir Nekbe'dir." dedi. Ayrıca, Tel Aviv hükümetinin Filistinlilere karşı yürüttüğü politikayı eleştirdi ve "Netanyahu hükümeti, Filistin halkına zalim bir apartheid rejimi dayatmayı umursamıyor." şeklinde konuştu.

Bir Filistin Devleti Kurulmalı

Schocken, ayrıca, "Bir Filistin devleti kurulmalıdır. Bence bunu başarmanın tek yolu, İsrail'e, ona karşı çıkan liderlere ve yerleşimcilere karşı yaptırımlar uygulamaktır." ifadelerini kullanarak katılımcıların dikkatini çekti.