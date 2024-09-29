İsrail'in Baalbek'teki Hava Saldırısı: 21 Ölü

İsrail'in Baalbek Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının etkileri hakkında bilgi verdi. Açıklamada, düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 47 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Son Günlerdeki Saldırılar ve Sağlık Çalışanları

Ayrıca, Lübnan Sağlık Bakanlığı, son iki gün içinde gerçekleştirilen hava saldırılarında toplam 42 kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölümler arasında 14 sağlık çalışanının bulunduğunu vurguladı.