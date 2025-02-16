İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınlarında Bir Çocuk Yaralandı, 14 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarında bir çocuk yaralanırken, toplamda 14 Filistinli gözaltına alındı. Durum giderek tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:02
İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınlarında Bir Çocuk Yaralandı, 14 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Devam Ediyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda, Filistinli bir çocuk yaralandı ve toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Israil askerleri Ramallah yakınlarındaki Ummu Şerayıt Mahallesi'ne baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, mahalledeki dükkanları basarak, bölgeden silah seslerinin yükselmesine neden oldu. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, bir kauçuk kaplı merminin isabet etmesi sonucu yaralanan 11 yaşındaki Filistinli çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca baskın sırasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen 2 Filistinliye olay yerinde müdahale edildi.

Celezun Mülteci Kampı ve El Halil'deki Baskınlar

Baskınlar sadece Ummu Şerayıt'la sınırlı kalmadı. Celezun Mülteci Kampı'na düzenlenen başka bir baskında 3 Filistinli gözaltına alındı. WAFA'nın haberinde, Ramallah'ın kuzeyindeki kamp ve batısındaki Naleyn beldesine yapılan baskınlar sırasında bir kadın da dahil olmak üzere 3 Filistinlinin gözaltına alındığına yer verildi.

Özellikle El Halil'de dükkanlara ve evlere yapılan baskınlar sonucunda, 7 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri, El Halil'in batısındaki İzna beldesindeki bir döviz bürosuna baskın yaparak 600 bin şekele (yaklaşık 170 bin dolar) el koydu.

Batı Şeria'daki Diğer Gelişmeler

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim ve kuzeydeki Kalkiliya'da da ev baskınları gerçekleştirildi. İlgili her iki bölgede de Filistinli şüpheliler gözaltına alındı. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun El Halil, Beytullahim, Ramallah, Tubas ve Nablus’da askeri kontrol noktaları oluşturduğunu ve bu durumun trafiğin aksamasına yol açtığını belirtti.

Özellikle 21 Ocak tarihinden bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden saldırılarda 55 Filistinli hayatını kaybetti ve binlerce kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise bu saldırılarda 916 Filistinli, 167'si çocuk olmak üzere yaşamını yitirmiş durumda.

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