İsrail'in Batı Şeria'daki Cami ve Filistinlilere Yönelik Saldırıları

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

Filistin topraklarını işgal eden İsrailli güçler, Batı Şeria'da devam eden saldırılarla gündeme geldi. Son olaylarda, camilere ve Filistinli vatandaşların mülklerine yönelik saldırılar düzenlendi.

Bölgedeki Saldırı Detayları

Filistin resmi ajansı WAFA'nın verdiği bilgiye göre, Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah ve Nablus şehirlerinde gelişen saldırılar, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor.

Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesiyle Tana köyündeki El-Vahid Camisi, İsrail kuvvetleri tarafından hedef alındı. Ayrıca, Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan kasabasında bir Filistinli aracından zorla çıkartılarak saldırıya uğradı.

Askeri Kontrol Noktaları Kuruluyor

İsrail ordusu, Nablus'un doğusuna baskınlar düzenleyerek Ebu Felah köyü girişine askeri kontrol noktaları kurdu. Bu olaylar, İsrail ve Filistinliler arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına neden oldu.

İşgal ve Uluslararası Hukuk

Beytüllahim'in güneyindeki saldırılara ilişkin olarak, İsrail askerleriyle birlikte Filistin topraklarını işgal eden gruplar, evlere baskın düzenleyerek bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yasadışı işgallerin devam ettiği belirtiliyor. Batı Şeria'da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin kadar İsrailli'nin Filistin topraklarını işgal ettiği tespit edilmiştir.