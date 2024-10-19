İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: Filistinlilere Yönelik Şiddet Artıyor

İsrail Askerleri ve Yerleşimcilerin Şiddeti

İşgal altında bulunan Batı Şeria'nın çeşitli şehirlerinde, Filistinlilerin karşılaştığı tehditler giderek artıyor. Son olaylarda, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasp eden yerleşimciler, çok sayıda Filistinliye saldırmalarda bulundu.

Saldırıların Merkezleri

Gözlemlenen saldırıların yoğunlaştığı yerler arasında Selfit, Nablus, Ramallah, Beytüllahim ve El Halil gibi önemli şehirler yer aldı. Öne çıkan saldırılardan biri, Yasuf köyünde zeytin toplayan Filistinlilere yönelik olarak gerçekleşti.

Yasuf Köyü'nde Çiftçilere Saldırı

Yasuf köyü Meclis Başkanı Vail Ebu Madi, yerel basına yaptığı açıklamada, köylerinin El-Meşrefe ve El-Kerm bölgelerinde silahlı bir grup İsrailli tarafından saldırıya uğradığını ve çiftçilerin zeytin toplamalarını engellediğini kaydetti. Ebu Madi, "Şiddetli baskılar nedeniyle çiftçiler, zeytin toplamayı bırakmak zorunda kaldılar," ifadelerini kullandı.

Saldırıların Etkisi

Ekim ayının başından bu yana meydana gelen saldırılarda toplamda 32 olay kaydedildi. Bu olaylarda 39 Filistinli yaralanırken, yaklaşık 600 zeytin ağacı ve fidesinin de tahrip olduğu belirtiliyor.

Nablus'ta Göz Yaşartıcı Gaz Kullanımı

Nablus'un doğusundaki Salim köyünde, çok sayıda Filistinli, İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenirken, Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'nda da bir gencin darp edildiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Çatışmaların Devamı

Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında, İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı. Askerlerin göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ettiği belirtiliyor. Ayrıca El Halil'in kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda da protesto gösterileri sırasında çatışmalar meydana geldi.

Son Durum

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2024 tarihleri arasında Batı Şeria'da gerçekleştirilen saldırı sayısı 2 bin 777 olarak kaydedildi. Bu süreçte 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 1,636 kişilik 28 bedevi topluluğun yerinden edildiği bildiriliyor.