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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Dahiye Bölgesi Hedef Alındı

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Olayla ilgili henüz can kaybı bilgisi yok.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:30
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Dahiye Bölgesi Hedef Alındı

İsrail Ordusu, Beyrut'ta Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırı, daha önceki saldırıların ardından bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

Daha Fazla Bilgi Bekleniyor

Beyrut'un Dahiye bölgesinden yükselen yoğun dumanlar, saldırının ciddiyetini gözler önüne serdi. Lübnan makamları, can kaybı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. İsrail ordusu, gerçekleştirilen hava saldırısında bir hedefin hedef alındığını belirtmiş olsa da, saldırının detayları hakkında bilgi verilmedi.

Dahiye Bölgesi Üzerindeki Baskı Artıyor

İsrail, düzenlediği hava saldırılarında genellikle Lübnan'ın güneyi ve doğusunun yanı sıra, sıkça Beyrut'taki Dahiye bölgesini de hedef almaktadır. Dahiye, Hizbullah için stratejik öneme sahip bir nokta olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde, 27 Eylül tarihinde gerçekleştirilen hava saldırısında, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki yaşamını yitirmişti.

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