İsrail'in Gazze'de Gerçekleştirdiği Saldırılarda Can Kayıpları Arttı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

Son günlerde İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları, 6 Filistinlinin ölümüne ve çok sayıda yaralanmaya yol açtı. Farklı noktalarda düzenlenen saldırılar, yerel halk üzerinde büyük bir etki bıraktı.

Ölümler ve Yaralanmalar

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Şabiye Kavşağı yakınındaki bir binayı hedef aldı ve bu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir evin bombalanmasının ardından 2 cansız beden çıkarıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Diğer yandan, hastanelerden gelen bilgilere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlenen hava saldırısında Muhammed İsmet Şahin adlı Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Nusayrat'ın kuzeyindeki Cedid Mülteci Kampında bir evi hedef aldığını ve bu saldırının ardından birçok kişi yaralandığını bildirdi.

Diğer Saldırılar ve Etkileri

Ayrıca, El-Cela Caddesi üzerinde Filistinlilere ait bir eve yapılan saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Deyr el-Belah kentinin Meşaile bölgesinde de bir evin bombalanması, bölgedeki gerginliği artırdı.

Bu saldırılar, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirirken, uluslararası toplumdan gelen tepkiler de artmış durumda.