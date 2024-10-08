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İsrail'in Gazze'de Su Dolum İstasyonuna Yapılan Saldırıda 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir su dolum istasyonuna düzenlediği saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:18
İsrail'in Gazze'de Su Dolum İstasyonuna Yapılan Saldırıda 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Üzerindeki Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güney kısmındaki Refah kenti yakınlarındaki bir su dolum istasyonuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail keşif uçağı, Hirbet el-Ades bölgesindeki dolum noktasında bulunan bir grup sivilin bulunduğu alanı hedef aldı. Saldırı sonrası hastaneye 8 kişinin cenazesi getirildi.

İsrail'in Üst Üste Saldırıları

Gazze-Avrupa Hastanesi kaynakları, saldırının ardından sivillerin hedef alındığını ve hastaneye gelen Filistinli sayısının giderek arttığını bildirdi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı yoğun hava ve topçu saldırıları, 7 Ekim'de başlatılan soykırım savaşının bir yıl dönümünü geride bırakırken, hız kesmeden devam ediyor.

7 Ekim Sonrası Durum

Hamas’ın askeri birimi olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerlere yapılan ihlallere karşılık vermek amacıyla saldırılar düzenledi. İsrail, bu tarihten itibaren yapılan saldırılarda 1200 İsrailli'nin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını bildiriyor.

Filistin'deki Kayıplar

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında, 41 bin 909 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadındır. Enkaz altında daha fazla kayıp olduğuna dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Ayrıca, sivil altyapının da hedef alındığı belirtilmekte.

Daha Fazla Gelişme

İsrail ordusu, çatışmaların başladığı tarihten bu yana yaşanan asker kayıplarını da duyurarak, 730 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çatışmalar sırasında yapılan insani ara dönemlerinde, bazı esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığı duyurulurken, binlerce Filistinli ise hâlâ alıkonulmuş durumda.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarda, 160'ı çocuk olmak üzere 744 Filistinli hayatını kaybetti. Tüm bu yaşananlar, bölgedeki insani trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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