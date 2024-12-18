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İsrail'in Gazze'de Yerinden Edilenlerden Oluşan Çadıra Bombalı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail'in bombalı saldırısında bir kadın yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 04:48
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 04:48
İsrail'in Gazze'de Yerinden Edilenlerden Oluşan Çadıra Bombalı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Bombalı Saldırısı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, güvenli olduğu iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırına düzenlenen bombalı saldırı sonucunda bir kadın hayatını kaybetti. Olayda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Saldırının Detayları

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırıda kullanılan bomba İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracından (İHA) atıldı. Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesindeki çadırın hedef alındığı ifade edildi.

El-Mevasi Bölgesinin Durumu

El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusu tarafından ''güvenli insani hizmetler bölgesi'' olarak sınıflandırılmasına rağmen, daha önce de sık sık bombardımana maruz kalmış ve birçok katliama tanık olmuştur.

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