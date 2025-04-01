İsrail'in Gazze'deki Açlık Krizine Etkisi: Yerel Hükümetten Sert Açıklama

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardımlar ve yakıtın girişini engelleyerek tüm fırınların kapanmasına ve açlık krizinin derinleşmesine neden olduğunu belirtti.

Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Gazze'deki 2,4 milyon Filistinliye yönelik yeni bir suç işledi. 1 ay boyunca un, insani yardımlar ve yakıtın girişini engelleyerek, tüm fırınların tamamen kapanmasına ve açlık krizinin derinleşmesine yol açtı. Bu durum, sivil halkın hayatını ciddi tehdit ediyor," ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, İsrail ve ABD yönetiminin bu duruma dair "tamamen sorumlu" tutulduğu ve uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler'e acil müdahale çağrısında bulunulduğu vurgulandı.

BM tarafından desteklenen tüm fırınların çalışması durdu Gazze Şeridi'ndeki Fırın Sahipleri Derneği Başkanı Abdunnasır el-Acrami, yaptığı açıklamada, "BM Gıda Programı tarafından desteklenen tüm fırınların, İsrail'in sınırları kapatması nedeniyle un, şeker, tuz, maya ve motorin gibi malzemelerin tükenmesi sonucu çalışmaları durdu," dedi.

Acrami, bu durumun sürmesi halinde yüzbinlerce Gazzelinin büyük bir insani krizle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye yönelik insani yardım ve acil malzeme girişini engellemişti. Bu koşullar altında yerel hükümet ve insan hakları raporları, insani durumun daha da kötüleştiğini ifade ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıları daha da yoğunlaştıracaklarını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla göç ettirme planını hayata geçireceklerini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı saldırılarına yeniden başladı. O tarihten itibaren, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 2 bin 542'den fazla kişi yaralandı.

Filistinlilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle toplamda 50 bin 399'unun yaşamını yitirdiği, 114 bin 583'ün ise yaralı olduğu bildiriliyor.