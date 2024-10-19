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İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesini tanklarla bombaladı. Bölgedeki siviller hedef alınıyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 08:01
İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hastaneyi Bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Endonezya Hastanesini tanklar ile vurdu. Filistin resmi haber ajansına göre, İsrail tankları, hastaneyi kuşatarak yoğun saldırıya geçti. Saldırı sonucunda hastanenin jeneratörleri devre dışı kaldı.

Hastanenin Zarar Görmesi

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun tank saldırıları, hastanenin ikinci ve üçüncü katlarına hedef aldı ve bazı duvarlarının yıkılmasına neden oldu. Ayrıca, hastanenin çevresinde hareket eden tüm kişilerin de hedef alındığı bildirildi.

Geçmişteki Olaylar

Endonezya Hastanesi, Kasım 2023'te benzer bir kuşatma yaşamış ve o dönemde İsrail askerlerinin doğrudan bombalaması sonucu birçok kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı ve hasta gözaltına alınmıştı.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun kara ve hava saldırıları düzenlemekte. Bu saldırılar sırasında bölgenin giriş çıkışları da kapatılarak, hareket eden her şey hedef alınmakta.

Ölü Sayısı Artıyor

Gazze'de, İsrail'in 377 gündür devam eden saldırılarında toplamda 42 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

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