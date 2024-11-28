İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: Ambulans Hedef Alındı, Sağlık Görevlisi ve Basın Mensubu Yaralandı

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı

Gazze Şeridi'nde, Nusayrat Mülteci Kampına düzenlenen bir saldırıda bir sağlık görevlisi ve bir basın mensubu yaralandı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve saldırı, İsrail güçlerinin kuşatılan Filistinli aileleri tahliye eden hastaneye ait bir ambulansı hedef alması sonucu gerçekleşti.

Yaralılar ve Saldırının Etkileri

Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda ambulans görevlisi ile basın mensubu Talal Arruki'nın yaralandığı belirtildi. Nusayrat Mülteci Kampı, bu saldırının yanı sıra, İsrail ordusunun havadan ve topçu atışları ile düzenlediği şiddetli bombardımana maruz kalıyor.

Ölümler ve Yaralanmalar

Nusayrat'ta, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin el-Cedid Mülteci Kampına başlattığı saldırılarda ise, 9 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Bu olaylar, bölgede devam eden çatışmaların ve insani krizlerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.