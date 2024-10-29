İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Can Kaybı 77'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği bir hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Hedef Alınan Bina ve Sığınmacılar

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail güçleri, Ebu Nasır ailesine ait ve yerinden edilerek bu binada toplanmış 150 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir yapıyı bombaladı.

Saldırının Etkileri ve Yaralılar

Bu saldırıda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 77 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, çok sayıda kişi yaralanırken, sivil savunma ve ambulansların olay yerine ulaşamaması nedeniyle enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler olduğu ifade ediliyor.

Durumu Ciddi Olan Yaralılar

Ağır yaralı olarak Kemal Advan Hastanesi'ne getirilen en az 20 kişinin durumu kritik. İsrail ordusu, bölgedeki hava ve kara saldırılarının yanı sıra kuzey Gazze'ye yaklaşık 25 gündür süren bir kuşatma uyguluyor.

Genel Tablo: Ölü sayıları ve yaralananlar

7 Ekim'den bu yana süregelen saldırılarda, toplamda yaklaşık 43 bin 20 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, 101 bin 110 kişi de yaralı durumda. Enkaz altında daha fazla hayatın olduğu ve sivillere ait hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtiliyor.