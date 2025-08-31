DOLAR
İsrail'in Gazze Saldırıları: 13'ü Yardım Bekleyen 22 Filistinli Öldü

İsrail saldırılarında Gazze'de 13'ü insani yardım bekleyen olmak üzere toplam 22 Filistinli öldü; saldırılar kuzey, orta ve güney bölgelerinde sürdü.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:44
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 22 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 13'ü insani yardım bekleyenler olmak üzere toplam 22 Filistinli hayatını kaybetti.

Kuzeyde hedefler ve yerinden edilenler

İsrail askerleri, Gazze kenti kuzeyinde işgal planı kapsamında El-Makusi bölgesinde zorla yerlerinden edilenlerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi; saldırıda 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kenti Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir evi bombaladı; bombardımanda 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Cibaliya Nezle'ye düzenlenen hava saldırısında da 2 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze kenti Zeytun Mahallesi'nde çok sayıda evi patlayıcı robotlarla havaya uçurdu.

Orta kesimde yardım bekleyenlere yönelik saldırılar

Salahaddin Caddesi'nde bir yardım dağıtım merkezi yakınında bekleyen Filistinliler İsrail güçlerinin hedefi oldu; saldırıda 7 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Salahaddin Caddesi'nin doğusunda insani yardım bekleyenlere yönelik ayrı bir saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Belah'a düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alan İHA ile hedef alındı; burada 1 çocuk hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Güneyde de saldırılar sürüyor

Refah kentinde yardım bekleyen Filistinlilere açılan ateşte 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Refah'ın güneyine düzenlenen topçu saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti.

