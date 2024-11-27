İsrail'in Gazze Saldırılarında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Hayatını Kaybedenler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında 3 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 3 Filistinliyi öldürdü ve 8 kişiyi yaraladı.

Meşru Beyt Lahiya'daki Saldırı

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine bağlı Tel Zater'e düzenlenen hava saldırısında 3 aylık hamile bir kadın hayatını kaybetti. Aynı saldırıda 5 kişi ise yaralandı.

Han Yunus'ya İnsansız Hava Aracı İle Saldırı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Bu bombardımanda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi daha yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.