İsrail'in Gazze Saldırılarında 31 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları: 31 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 7'si yardım bekleyenler olmak üzere 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, saldırıların sivil yerleşim alanları, yardım bekleyen gruplar, evler ve çadırlar ile okulları hedef aldığını bildiriyor.

Kuzeydeki saldırılar

İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinde yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Gazze kentinin güneyindeki Es-Sina Caddesi'nde çok katlı bir binaya düzenlenen bombardımanda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'ya ait, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan 3 okul bombalandı; bu okullara sığınan binlerce kişi yerinden edildi. Aynı kampta Kreyzem ve eski postane binası ile eski polis karakolu çevresindeki çok sayıda konut hedef alındı.

Sabah erken saatlerde UNRWA gıda dağıtım merkezinin yakınındaki bir apartmanın hedef alındığı bombardımanda çok sayıda kişi yaralandı. Gazze kent merkezindeki El-Cela Caddesi'nde sivillere yönelik bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde çok katlı bir binanın hedef alındığı saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi; aynı mahalledeki çok katlı Ebu Ganime binası da bombalandı. Kuzeybatıdaki El-Kerame Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alan hedef alındı; saldırıda 5 Filistinli öldü.

Kent merkezinde Haraz ailesine ait bir ev ile Yermuk Caddesi'ndeki Maduk ailesine ait bir ev bombalandı. İsrail ordusu, Gazze kentinin Rimal, Şeyh Aclin, Tel el-Heva ve Gazze Limanı mahalleleri ile kentin batı bölgeleri dahil geniş bir alanda, Filistinlilerin Reşid Caddesi üzerinden Gazze'nin güneyine gitmeleri için bildiriler attı.

Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmişlerin çadırlarını hedef alan hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, gece saatlerinde kuzeybatıya yönelik yoğun saldırılar olduğunu bildirdi. Şeyh Rıdvan Mahallesi doğusunda 3 bubi tuzaklı robot patlatıldığı, El-Bereke bölgesinin doğusunda ise araçlardan sivillere ateş açıldığı belirtildi. Kuzeybatıdaki Muhabarat bölgesinde çok katlı bir konut hedef alındı; çok sayıda kişi yaralandı.

Orta kesimdeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde saldırılar Deyr el-Belah kenti ve Netzarim eksenindeki yardım bekleyenlerin toplandığı bölgelere yoğunlaştı. Netzarim bölgesinde, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na ait sözde dağıtım noktasının yakınında yardım bekleyen 5 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'ta ise İsrail topçuları doğu kesimindeki çeşitli bölgeleri bombaladı; askeri araçlardan yoğun ve rastgele ateş açıldığı bildirildi.

Güneydeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 2 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus'un batısında sivillerin toplandığı bir alanı hedef alan ayrı bir saldırıda 3 Filistinli öldü, 14'ü yaralandı.

İsrail askerlerinin Refah kentinin kuzeyinde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları ve sağlık yetkilileri, saldırıların sivil yerleşimlere, insani yardım noktalarına ve yardım bekleyen gruplara yöneldiğini vurguluyor. Olaylarla ilgili uluslararası kurumların ve yerel sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiler doğrultusunda can kaybı ve yaralanma sayıları artmaya açık görünmektedir.