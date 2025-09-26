İsrail'in Gazze Saldırılarında 48 Filistinli Hayatını Kaybetti — Yardım Bekleyenler Hedefte

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında aralarında yardım bekleyenlerin de olduğu 48 Filistinli öldü; çok sayıda yaralı hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:44
İsrail'in Gazze Saldırılarında 48 Filistinli Hayatını Kaybetti — Yardım Bekleyenler Hedefte

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLEME: İsrail saldırılarında 48 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda, aralarında insani yardım bekleyenlerin de bulunduğu 48 Filistinli hayatını kaybetti. Bilgiler, görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından aktarıldı.

Kuzeyde yoğun bombardıman

İsrail güçleri gece boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun şekilde bombardımana tuttu; saldırılarda çok sayıda bina yerle bir oldu. Kuzeydeki Gazze kentinde sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 33 kişi yaşamını yitirdi.

Orta ve güneyde yardım bekleyenler vuruldu

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde insani yardım bekleyenlere ateş açıldı; bu saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir çadıra düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü. Orta kesimlerdeki bir diğer saldırıda da 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Güneyde, Refah'ta yardım bekleyen bir Filistinli saldırıda yaşamını yitirdi. Ayrıca Han Yunus kentindeki saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar sonucu çok sayıda yaralı meydana geldi; cenazeler ve yaralılar bölgedeki Avde, Şifa, Nasır ve El-Ehli Baptist hastanelerine getirildi.

