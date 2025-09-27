İsrail'in Gazze Saldırılarında 74 Ölü: Gazze Kentinde 42 Kayıp

GÜNCELLEME 2 - İsrail saldırılarında 74 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 42'si kuzeydeki Gazze kentinden olmak üzere 74 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail güçleri Gazze kentini işgal amacıyla kara harekâtı başlatarak kenti havadan ve karadan bombalıyor; orta ve güney kesimlerde de saldırılar sürüyor.

Gazze kentinde can kaybı ve hedef alınan bölgeler

Kuzeyde yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kenti, İsrail ordusunun yoğun saldırıları altında bulunuyor. Kentteki bilanço şu şekilde:

- Gazze kentinde 42 kişi öldü.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Derac Mahallesi'nin Sudra bölgesinde sivillerin toplandığı alanı bombaladı; saldırıda 4'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde Filistinli "Eş-Şurafa" ailesinin evine düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Filistinli "Bekr" ailesinin evine yönelik saldırıda 9, El-Abbas Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alana düzenlenen saldırıda 5, Rimal Mahallesi'nin El-Vahde Caddesi'nde bir apartman dairesine yönelik saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için "güvenli" olduğunu iddia ettiği Er-Raşid Caddesi'nde yerinden edilenleri hedef alan hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi; Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail İHA'sından açılan ateşte 1 kişi öldü.

Gazze kentinin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Orta kesimde evler ve çadırlar hedef alındı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Cemel" ailesinin evini hedef aldı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yine Nusayrat'ta sivillerin toplandığı bir alanın bombalanması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda beldesinde Filistinli "Ebu Rukkab" ailesinin evine düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yerinden edilenlerin kaldığı çadır, İsrail savaş uçaklarınca bombalandı. Saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed ed-Daye yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı; bu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin orta kesimine düzenlenen diğer saldırılarda ise 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Güneyde yardım bekleyenlere ateş açıldı

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Han Yunus'un çeşitli bölgelerinde 7 kişi yaşamını yitirdi.

Refah kentinin Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldı; çok sayıda kişi yaralandı.