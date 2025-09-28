İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 66 Bin 5'e Ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Güncel veriler

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 66 bin 5'e, yaralı sayısının ise 168 bin 162'ye yükseldiği belirtildi.

Son 24 saat

Söz konusu açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 79 ölü ve 379 yaralının getirildiği aktarıldı.

Ateşkesin bozulması ve saldırıların boyutu

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 137 Filistinlinin öldüğü ve 56 bin 121 kişinin yaralandığı vurgulandı.

Yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılar

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise, 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 566'ya, yaralananların sayısının ise 18 bin 769'a ulaştığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu belirtiliyor.