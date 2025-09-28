İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 66 Bin 5'e Ulaştı

Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında can kaybı 66 bin 5'e yükseldi; son 24 saatte hastanelere 79 ölü, 379 yaralı getirildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 12:54
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 66 Bin 5'e Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 66 Bin 5'e Ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Güncel veriler

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 66 bin 5'e, yaralı sayısının ise 168 bin 162'ye yükseldiği belirtildi.

Son 24 saat

Söz konusu açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 79 ölü ve 379 yaralının getirildiği aktarıldı.

Ateşkesin bozulması ve saldırıların boyutu

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 137 Filistinlinin öldüğü ve 56 bin 121 kişinin yaralandığı vurgulandı.

Yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılar

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise, 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 566'ya, yaralananların sayısının ise 18 bin 769'a ulaştığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum: Kütahya Simav'daki 5,4 Büyüklüğündeki Depremde Olumsuzluk Bildirilmedi
2
4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Finalistleri Açıklandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler'e taziye mesajı
4
Kars Hapanlı'da Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
5
İsrail Ordusu Kuneytra'da Sayda Köyüne Baskın Düzenledi
6
Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'ya Uğradı
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kütahya Simav depremi için geçmiş olsun mesajı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı