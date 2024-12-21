İsrail'in Gazze Saldırısında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezindeki Nefak Caddesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Yoğun Bombardıman ve Askeri Hareketlilik

Olayın ardından, İsrail topçu birliklerinin Gazze'deki Sabra ve Tel el-Heva mahallelerine yoğun bombardıman yaptığı gözlemlendi. Ayrıca, Saftavi bölgesi de İsrail askeri araçlarının hareketliliğine sahne oldu.

Deniz Kuvvetlerinin Saldırıları

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, İsrail Deniz Kuvvetleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın denize bakan kısmına ateş açtı. Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzey bölgeleri ise aralıklı olarak topçu atışlarıyla hedef alındı.

Refah Şehri'nde Karasal Saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kenti de karadan saldırıların hedefi oldu. İsrail ordusu, kentin doğusuna havadan rastgele ateş açarken, Cenine Mahallesi'ndeki binaları bombalamaya devam etti.