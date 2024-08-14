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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hava Saldırıları Sonucu 13 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi yaşamını yitirdi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 19:07
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hava Saldırıları Sonucu 13 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Üzerindeki Hava Saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve Gazze kentinde düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail savaş uçakları özellikle Han Yunus'un doğusundaki Şeyh Nasır Mahallesinde yer alan El-Avayida bölgesindeki Uveyda, Ebu Hadid ve Ebu Şahma ailelerine ait evleri hedef alarak saldırılar düzenledi.

Yaralılar ve Enkaz Altındaki Kayıplar

Yapılan açıklamada enkaza ulaşan 8 kişinin naaşına ulaşıldığı ve 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Yasin ailesine ait bir evi hedef alan başka bir hava saldırısında da 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Son Dönem Bilgileri

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artmakta. 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplam 39 bin 965 Filistinli hayatını kaybederken, 92 bin 294 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Halkın Çektiği Zorluklar

Kaldı ki, birçok kişi hâlâ enkaz altında beklerken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı ciddi şekilde tahrip ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmektedir.

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