İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin güneyini hedef alan yeni bir saldırı gerçekleştirerek 7 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yerel bir sağlık kaynağının AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Han Yunus kentinin doğusundaki Fuhari bölgesinde, "Amur" ailesine ait bir eve yapılan saldırıda 3 çocuk da dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Kayıplar Devam Ediyor

Öte yandan, aynı kaynak, Han Yunus doğusundaki Beni Suheyla kasabasında, önceki bir saldırıda yaralanan bir kadının ve Huzaa kasabasında birkaç gün önceki saldırılarda yaralanan bir başka Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Patlamalar ve Hava Saldırıları

Görgü tanıkları, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi ve Tevam bölgelerinde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ve İsrail savaş uçaklarının Saftavi mezarlığı yakınındaki bir evi bombaladığını bildirdi. Tanıkların ifadelerine göre, insansız hava araçları Saftavi Mahallesi'nin ana caddesine ateş açarken, Tevam Kavşağı'nda konuşlanan askeri araçlardan da ateş açıldı.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 97 bin 720 olarak kaydedildi.