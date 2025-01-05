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İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, sivil altyapı ciddi şekilde zarar gördü.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:02
İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze Şeridi'ne Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği yoğun saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus'ta Huluv ailesine ait bir evin bombalandığı bildirildi. Saldırının ardından evin enkazından bir Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı çıkarıldığı belirtiliyor.

Refah'tan Nusayrat'a Bombardıman

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Refah kentinin kuzeybatısında, Ard Ebu Mualla çevresine, Cedid Mülteci Kampı'nın batısına ve Nusayrat'ın kuzeyine ağır topçu atışları gerçekleştirdi. Ayrıca, İsrail savaş gemileri Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini bombaladı.

Cibaliya ve Tuffah Beldesindeki Saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de Filistinlilerin evleri hedef alındı ve bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma Müdürlüğü, Tuffah beldesindeki Kadim Sultan Camisi yakınlarındaki bir evin de bombalandığını, bu saldırıda 2 Filistinli'nin yaralandığını açıkladı.

Büyük Kayıplar ve Sivil Altyapıya Zarar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 658 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların 17 bin 818'i çocuk ve 12 bin 287'si kadın olarak kaydedildi. 108 bin 583 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiği bildirilmektedir.

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