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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 45 Bin 805'e Ulaştı

Son 24 saatte Gazze'de 88 Filistinli hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 805'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 13:26
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 45 Bin 805'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 457 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucunda, Gazze Şeridi'ndeki can kaybı son 24 saat içinde 88 kişi daha artarak 45 bin 805'e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği çatışmalara dair yeni verileri kamuoyuyla paylaştı. Son rapora göre, İsrail ordusu 5 katliam gerçekleştirerek 88 kişinin ölümüne neden oldu ve 208 kişi de yaralandı.

Saldırıların Etkileri ve Son Gelişmeler

7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılarda, ölenlerin sayısının 45 bin 805 olduğu, yaralı sayısının ise 109 bin 64 olduğu kaydedildi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülerin sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerine ulaşma güçlüğü nedeniyle çıkarılamadığı bildirildi. Bu durum, sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellerin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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